Франция откроет в Молдове офис для оборонного сотрудничества

Молдова и Франция 7 марта подписали два соглашения – о сотрудничестве в области обороны и экономики – во время визита молдовской делегации в Париж.

Об этом лидеры стран объявили на совместной пресс-конференции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Соглашение об оборонном сотрудничестве подписали министры обороны Франции и Молдовы Себастьен Лекорню и Анатолий Носатый.

Как пояснил президент Франции Эмманюэль Макрон, это соглашение предусматривает в частности "открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии (Франции. – Ред.) в Кишиневе", добавив, что "это только первый шаг".

Экономическое соглашение, которое также заключили на уровне министров двух стран – это "двусторонняя дорожная карта, определяющая будущие проекты, которые будут разрабатываться совместно", добавил французский президент.

Президент Молдовы Майя Санду в свою очередь поблагодарила Францию за поддержку ее суверенитета и территориальной целостности, а также готовность помочь с мирным урегулированием Приднестровского конфликта.

"Московский режим пытается контролировать мою страну с помощью энергетического шантажа, организации демонстраций, кибератак... и даже разжигания государственного переворота", – заявила Санду.

Ранее стало известно, что Франция пригласила главу МИД Украины, министров иностранных дел и обороны главных союзников Киева и генсека НАТО принять участие в видеоконференции 7 марта, чтобы продемонстрировать "единый фронт" и выработать конкретные предложения по усилению поддержки Украины.

Во Франции также говорили, что европейские государства обсуждают, как усилить военную поддержку Молдовы, которая сталкивается с дестабилизацией со стороны России.