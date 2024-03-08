Сполучені Штати попередили про можливі теракти в Москві

Посольство США у Росії попередило про можливі теракти в російській столиці Москві протягом 48 годин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні американського посольства.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують напади на великі зібрання в Москві, зокрема концерти, та рекомендує громадянам США уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин", – зазначило посольство у Москві.

Moscow, Russia: The Embassy is monitoring reports that extremists have imminent plans to target large gatherings in Moscow, to include concerts, and U.S. citizens should be advised to avoid large gatherings over the next 48 hours. As a reminder, our Travel Advisory for Russia is… pic.twitter.com/J5oLgOvFY4 March 7, 2024

Амбасада також нагадала, що рекомендації Сполучених Штатів щодо подорожей до Росії мають рівень 4 – "Не подорожуйте".

Водночас міністерство закордонних справ Великої Британії з посиланням на це ж повідомлення посольства США у Москві також порадило відмовитись від подорожей до РФ.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що на початку 2022 року ніхто б не міг уявити вступ Швеції у НАТО, і це історичне рішення було зумовлене розв’язаною Путіним війною проти України.

Як відомо, наприкінці 2021 року, невдовзі перед початком повномасштабної війни, Росія почала висувати Заходу вимоги про повернення "військово-технічної конфігурації в Європі" до кордонів 1997 року та "гарантій безпеки" у вигляді зобов'язань, що Україна ніколи не стане членом НАТО.