Сполучені Штати попередили про можливі теракти в Москві

Посольство США у Росії попередило про можливі теракти в російській столиці Москві протягом 48 годин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні американського посольства.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують напади на великі зібрання в Москві, зокрема концерти, та рекомендує громадянам США уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин", – зазначило посольство у Москві.

Moscow, Russia: The Embassy is monitoring reports that extremists have imminent plans to target large gatherings in Moscow, to include concerts, and U.S. citizens should be advised to avoid large gatherings over the next 48 hours. As a reminder, our Travel Advisory for Russia is… pic.twitter.com/J5oLgOvFY4