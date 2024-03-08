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Сполучені Штати попередили про можливі теракти в Москві

П'ятниця, 8 березня 2024, 08:17

Посольство США у Росії попередило про можливі теракти в російській столиці Москві протягом 48 годин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні американського посольства.

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують напади на великі зібрання в Москві, зокрема концерти, та рекомендує громадянам США уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин", – зазначило посольство у Москві.

Амбасада також нагадала, що рекомендації Сполучених Штатів щодо подорожей до Росії мають рівень 4 – "Не подорожуйте".

Водночас міністерство закордонних справ Великої Британії з посиланням на це ж повідомлення посольства США у Москві також порадило відмовитись від подорожей до РФ.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що на початку 2022 року ніхто б не міг уявити вступ Швеції у НАТО, і це історичне рішення було зумовлене розв’язаною Путіним війною проти України. 

Як відомо, наприкінці 2021 року, невдовзі перед початком повномасштабної війни, Росія почала висувати Заходу вимоги про повернення "військово-технічної конфігурації в Європі" до кордонів 1997 року та "гарантій безпеки" у вигляді зобов'язань, що Україна ніколи не стане членом НАТО.

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