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Соединенные Штаты предупредили о возможных терактах в Москве

Пятница, 8 марта 2024, 08:17

Посольство США в России предупредило о возможных терактах в российской столице Москве в течение 48 часов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении американского посольства.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют нападения на большие собрания в Москве, в частности концерты, и рекомендует гражданам США избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", – отметило посольство в Москве.

Посольство также напомнило, что рекомендации Соединенных Штатов относительно путешествий в Россию имеют уровень 4 – "Не путешествуйте".

В то же время министерство иностранных дел Великобритании со ссылкой на это же сообщение посольства США в Москве также посоветовало отказаться от поездок в РФ.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что в начале 2022 года никто бы не мог представить вступление Швеции в НАТО, и это историческое решение было обусловлено развязанной Путиным войной против Украины.

Как известно, в конце 2021 года, вскоре перед началом полномасштабной войны, Россия начала выдвигать Западу требования о возвращении "военно-технической конфигурации в Европе" к границам 1997 года и требовать "гарантий безопасности" в виде обязательств, что Украина никогда не станет членом НАТО.

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