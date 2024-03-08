Соединенные Штаты предупредили о возможных терактах в Москве

Посольство США в России предупредило о возможных терактах в российской столице Москве в течение 48 часов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении американского посольства.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют нападения на большие собрания в Москве, в частности концерты, и рекомендует гражданам США избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", – отметило посольство в Москве.

Moscow, Russia: The Embassy is monitoring reports that extremists have imminent plans to target large gatherings in Moscow, to include concerts, and U.S. citizens should be advised to avoid large gatherings over the next 48 hours. As a reminder, our Travel Advisory for Russia is… pic.twitter.com/J5oLgOvFY4 March 7, 2024

Посольство также напомнило, что рекомендации Соединенных Штатов относительно путешествий в Россию имеют уровень 4 – "Не путешествуйте".

В то же время министерство иностранных дел Великобритании со ссылкой на это же сообщение посольства США в Москве также посоветовало отказаться от поездок в РФ.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что в начале 2022 года никто бы не мог представить вступление Швеции в НАТО, и это историческое решение было обусловлено развязанной Путиным войной против Украины.

Как известно, в конце 2021 года, вскоре перед началом полномасштабной войны, Россия начала выдвигать Западу требования о возвращении "военно-технической конфигурации в Европе" к границам 1997 года и требовать "гарантий безопасности" в виде обязательств, что Украина никогда не станет членом НАТО.