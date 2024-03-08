Єврокомісія у березні проведе інспекцію у двох консульствах Польщі через "візовий скандал"

Єврокомісія готується провести інспекцію щодо процедури видачі шенгенських віз у двох консульствах Польщі в Азії у зв’язку з "візовим скандалом".

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Речниця Єврокомісії Аніта Іппер повідомила у коментарі журналістці видання, що об’єднана команда експертів від окремих країн-членів та Єврокомісії у березні відвідає для інспектування консульства Польщі у китайському Гуаньчжоу та у Манілі, на Філіппінах.

Мета інспекції – перевірити, наскільки там дотримуються правил під час розгляду заявок на отримання шенгенських віз.

Раніше у лютому голова директорату Єврокомісії, відповідального за кордони Шенгенської зони, Генрік Нільсен анонсував інспекції у деяких польських місіях протягом наступних пів року, щоб краще розібратися у питанні візового скандалу.

Представник Єврокомісії пояснив, що йдеться не про аудит того, що відбувалося в минулому, а про те, щоб "подивитися на всю систему, перевірити, чи відповідає вона Шенгенському кодексу і чи вживаються відповідні заходи для уникнення корупції та шахрайства".

Нагадаємо, "візовий скандал" стосується виявлених випадків надання польських нібито трудових віз у посольствах в країнах Сходу за гроші, що насправді було схемою в’їзду на територію ЄС. У зв’язку з цим прокуратура оголосила підозри семи чинним і колишнім посадовцям.

Єврокомісія назвала недостатніми пояснення, які Міністерство закордонних справ Польщі надало після розголосу.

У Польщі для розслідування ситуації з "візовим скандалом" створили окрему спецкомісію у Сеймі нового скликання, а Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього заступника міністра закордонних справ Петра Вавжика.