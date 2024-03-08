Еврокомиссия в марте проведет инспекцию в двух консульствах Польши из-за "визового скандала"

Еврокомиссия готовится провести инспекцию по процедуре выдачи шенгенских виз в двух консульствах Польши в Азии в связи с "визовым скандалом".

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Иппер сообщила в комментарии журналистке издания, что объединенная команда экспертов от отдельных стран-членов и Еврокомиссии в марте посетит для инспектирования консульства Польши в китайском Гуаньчжоу и в Маниле, на Филиппинах.

Цель инспекции – проверить, насколько там соблюдаются правила при рассмотрении заявок на получение шенгенских виз.

Ранее в феврале глава директората Еврокомиссии, ответственного за границы Шенгенской зоны, Генрик Нильсен анонсировал инспекции в некоторых польских миссиях в течение следующих полгода, чтобы лучше разобраться в вопросе визового скандала.

Представитель Еврокомиссии пояснил, что речь идет не об аудите того, что происходило в прошлом, а о том, чтобы "посмотреть на всю систему, проверить, соответствует ли она Шенгенскому кодексу и принимаются ли соответствующие меры для избежания коррупции и мошенничества".

Напомним, "визовый скандал" касается выявленных случаев предоставления польских якобы трудовых виз в посольствах в странах Востока за деньги, что на самом деле было схемой въезда на территорию ЕС. В связи с этим прокуратура объявила подозрения семи действующим и бывшим чиновникам.

Еврокомиссия назвала недостаточными объяснения, которые Министерство иностранных дел Польши предоставило после огласки.

В Польше для расследования ситуации с "визовым скандалом" создали отдельную спецкомиссию в Сейме нового созыва, а Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика.