Макрон стремится гарантировать право на аборт на территории всего ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в речи к Международному дню женщин 8 марта пообещал добиваться права на аборт, недавно закрепленного в Конституции страны, также в Хартии прав человека ЕС и во всем мире.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Выступая перед зданием французского Министерства юстиции, Макрон заявил, что сегодня Франция "становится единственной страной в мире, чья конституция четко защищает право на аборт при любых обстоятельствах".

"Мы не успокоимся, пока это обещание не будет выполнено во всем мире... Сегодня не конец истории. Это начало борьбы", – добавил он.

Французский президент подчеркнул, что в Европе "все нужно защищать", имея в виду усилия по ограничению прав женщин в некоторых европейских государствах.

"Вот почему я хочу, чтобы эта гарантированная свобода делать аборт была вписана в Хартию основных прав Европейского Союза", – пояснил Макрон.

На прошлой неделе французские депутаты и сенаторы с огромным перевесом одобрили закрепление в конституции положения о том, что женщине гарантируется право на аборт. Оно вступит в силу во Франции в ближайшее время после публикации в официальном вестнике.

Во Франции аборты декриминализировали еще в 1975 году, но на фоне решения Верховного суда США 2022 года, которое отменило федеральные гарантии осуществления абортов, президент Эмманюэль Макрон пообещал закрепить соответствующее право во французской конституции.

Сначала палаты парламента во Франции не могли достичь согласия относительно формулировок: Национальная ассамблея предлагала гарантировать "право на добровольное прерывание беременности", а Сенат – "свободу" женщины это делать.