Чому прозахідний курс Молдови досі під загрозою

У той час як в Україні є чіткий консенсус про наше майбутнє в ЄС, Молдова лишається розділеною і значною мірою проросійською. А представлене цього тижня авторитетне опитування засвідчило, що прибічників союзу з РФ у Молдові досі більше, ніж противників.

Молдовські соціологи та експерти наголошують, що більшість громадян Молдови все ж проєвропейська, а "любителів Путіна" лише третина.

Про процеси, що відбуваються у Молдові, читайте в докладній аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка На третину проросійські: як у Молдові співіснують рух до ЄС, війна та підтримка союзу з Росією. Далі – короткий її виклад.

Цього тижня низка медіа України та Молдови опублікували новину про те, що за вступ до ЄС у разі референдуму готові проголосувати половина молдовських громадян, а також більшість з тих, хто пішов би на виборчі дільниці.

Опитування цілком доречне і практичне, адже цього року – найімовірніше, одночасно з президентськими виборами – у Молдові планують провести референдум саме з цього питання, тобто щодо вступу в ЄС.

Результат якого насправді є дуже тривожним.

Виборців, готових підтримати членство їхньої країни у Євросоюзі, виявилося навіть трохи менше половини – 49,9%.

Цей показник особливо контрастує з українськими опитуванням, де ми зазвичай бачимо понад 90% підтримки ЄС.

Ба більше, у цьому опитуванні молдован насправді просили зробити вибір між Євросоюзом та союзом з Росією, Білоруссю і Казахстаном (ЄврАзЕС), і аж 30% опитаних громадян Молдови заявили, що, маючи вибір між вступом у два об’єднання, проголосували б за російський союз. Ще 20% не визначилися або заявили, що не пішли би на дільниці.

Показник у 30% за союз з Росією видається катастрофічно високим, але він не найгірший. У разі, якби на референдумі перед громадянами Молдови поставили лише питання про вступ до ЄврАзЕС, то за це проголосувало би 41,5% опитаних, проти – 38,9%.

Тобто на гіпотетичному референдумі про вступ до російського союзу ця ініціатива здобула би перемогу! Так само перемогла би ідея вступу до Євросоюзу, якби про нього питати окремо, без згадки про можливість інтеграції з Росією.

Значна частина мешканців Молдови досі живе у просторі російської пропаганди.

Російська міфологія, яка в Україні маргіналізована, у Молдові досягає широких мас.

Юліан Гроза, виконавчий директор кишинівського аналітичного центру IPRE, визнає, що більша частина проросійського електорату Молдови мають чіткі антизахідні, а отже, і антиукраїнські переконання.

"Ці люди не визнають агресію проти України, вони шукають виправдання дій Путіна тощо".

Крім того, значна частина населення Молдови, що перебувають під впливом пропаганди, є прихильниками "дружби з усіма" і готові голосувати за інтеграцію до Росії та до ЄС одночасно.

Експерти сподіваються, що у разі системної інформаційної роботи популярність прозахідного вектора можливо підняти, бо 2/3 населення потенційно є проєвропейськими.

Але в реальності більш системною лишається робота російської пропаганди.

Наразі найтвердішим прихильником європейської інтеграції у Молдові є її чинна влада. А якщо влада Молдови просуває рух до ЄС без активної підтримки виборців, то чи не скинуть цю владу на наступних виборах? Наразі приводів для паніки немає.

Хоча дані опитувань змушують нервувати.

Однак молдовські вибори мають приємну (для нас) особливість, яка дає доволі тверду впевненість у тому, що загроз для перемоги Маї Санду немає – це можливість голосування для громадян, які проживають у Європі.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка На третину проросійські: як у Молдові співіснують рух до ЄС, війна та підтримка союзу з Росією.