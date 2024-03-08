Почему прозападный курс Молдовы до сих пор под угрозой

В то время как в Украине есть четкий консенсус о нашем будущем в ЕС, Молдова остается разделенной и в значительной степени пророссийской. А представленный на этой неделе авторитетный опрос показал, что сторонников союза с РФ в Молдове до сих пор больше, чем противников.

Молдавские социологи и эксперты отмечают, что большинство граждан Молдовы все же проевропейские, а "любителей Путина" лишь треть.

О процессах, происходящих в Молдове, читайте в подробной аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко На треть пророссийские: как в Молдове сосуществуют движение в ЕС, война и поддержка союза с Россией. Далее – краткое ее изложение.

На этой неделе ряд медиа Украины и Молдовы опубликовали новость о том, что за вступление в ЕС в случае референдума готовы проголосовать половина молдавских граждан, а также большинство из тех, кто пошел бы на избирательные участки.

Опрос вполне уместен и практичен, ведь в этом году – скорее всего, одновременно с президентскими выборами – в Молдове планируют провести референдум именно по этому вопросу, то есть по вступлению в ЕС.

Результат которого на самом деле очень тревожный.

Избирателей, готовых поддержать членство их страны в Евросоюзе, оказалось даже чуть меньше половины – 49,9%.

Этот показатель особенно контрастирует с украинскими опросами, где мы обычно видим более 90% поддержки ЕС.

Более того, в этом опросе молдован на самом деле просили сделать выбор между Евросоюзом и союзом с Россией, Беларусью и Казахстаном (ЕврАзЭС), и аж 30% опрошенных граждан Молдовы заявили, что, имея выбор между вступлением в два объединения, проголосовали бы за российский союз. Еще 20% не определились или заявили, что не пошли бы на участки.

Показатель в 30% за союз с Россией кажется катастрофически высоким, но он не самый худший. В случае, если бы на референдуме перед гражданами Молдовы поставили только вопрос о вступлении в ЕврАзЭС, то за проголосовали бы 41,5% опрошенных, против – 38,9%.

То есть на гипотетическом референдуме о вступлении в российский союз эта инициатива одержала бы победу! Так же победила бы идея вступления в Евросоюз, если бы о нем спрашивали отдельно, без упоминания о возможности интеграции с Россией.

Значительная часть жителей Молдовы до сих пор живет в пространстве российской пропаганды.

Российская мифология, которая в Украине маргинализирована, в Молдове достигает широких масс.

Юлиан Гроза, исполнительный директор кишиневского аналитического центра IPRE, признает, что большая часть пророссийского электората Молдовы имеют четкие антизападные, а следовательно, и антиукраинские убеждения.

"Эти люди не признают агрессию против Украины, они ищут оправдания действий Путина и тому подобное".

Кроме того, значительная часть населения Молдовы, находящихся под влиянием пропаганды, являются сторонниками "дружбы со всеми" и готовы голосовать за интеграцию в Россию и в ЕС одновременно.

Эксперты надеются, что в случае системной информационной работы популярность прозападного вектора возможно поднять, так как 2/3 населения потенциально являются проевропейскими.

Но в реальности более системной остается работа российской пропаганды.

Сейчас самым твердым сторонником европейской интеграции в Молдове является ее действующая власть. А если власть Молдовы продвигает движение в ЕС без активной поддержки избирателей, то не сбросят ли эту власть на следующих выборах? Сейчас поводов для паники нет.

Хотя данные опросов заставляют нервничать.

Однако молдавские выборы имеют приятную (для нас) особенность, которая дает довольно твердую уверенность в том, что угроз для победы Майи Санду нет – это возможность голосования для граждан, проживающих в Европе.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко На треть пророссийские: как в Молдове сосуществуют движение в ЕС, война и поддержка союза с Россией.