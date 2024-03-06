Більшість громадян Молдови на референдумі підтримали б вступ в ЄС

Якби жителям Молдови запропонували вибрати на референдумі інтеграційний вектор країни, то половина з них вибрала б Європейський Союз на противагу Євразійському союзу.

Про це йдеться в дослідженні молдовського Інститутом розвитку і соціальних ініціатив (IDIS) Viitorul, який наводить NewsMaker, пише "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, на гіпотетичному референдумі 49,9% респондентів проголосували б за вступ до Європейського Союзу, а за вступ до Євразійського союзу – лише 30%. Крім того, 7% заявили, що не взяли б участі в референдумі, 11,3% не визначилися, а 1,8% не відповіли на запитання.

При цьому на референдумі, де б винесли лише питання про вступ Молдови до Євросоюзу, "за" проголосували б 54,5%, а 30,5% – проти.

На аналогічному референдумі, але з питання вступу до НАТО, тільки 28,5% підтримали б ідею, тоді як 55,4% проголосували б проти. Ще 4,9% заявили, що не взяли б участі в референдумі, 9,7% не визначилися, а 1,5% не відповіли на запитання.

24 грудня молдовська президентка Мая Санду запропонувала парламенту організувати референдум щодо вступу Молдови у ЄС і вважає, що таке голосування можна провести восени 2024 року. Депутати ухвалили відповідний закон наприкінці грудня.

Санду раніше висловила сподівання, що переговори про членство Молдови в ЄС завершаться до 2030 року.