Віцеголова Єврокомісії у Варшаві обговорить блокування кордону з Україною

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, який перебуває з візитом у Києві, 9 березня буде у Варшаві, де обговорить проблему блокування польсько-українського кордону фермерами та перевізниками.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив на пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем.

Як розповів Домбровскіс, із головою уряду України він обговорив "ситуацію на українсько-польському кордоні, де ми (Єврокомісія. – Ред.) продовжуємо наші дуже активні зусилля для нормалізації ситуації".

"Завтра я буду у Варшаві, де продовжу відповідні обговорення з польською владою", – анонсував він, не уточнивши подробиць.

У Польщі в лютому фермери розпочали загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.

Аграрні протести в Польщі, як і в інших країнах ЄС, тривають вже кілька тижнів. Вимоги польських фермерів включають відмову від правил "Зеленого курсу" Європейського Союзу, закриття кордонів від напливу агропродовольчої продукції з-за меж ЄС та захист тваринництва в Польщі.

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