Віцеголова Єврокомісії у Варшаві обговорить блокування кордону з Україною
Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, який перебуває з візитом у Києві, 9 березня буде у Варшаві, де обговорить проблему блокування польсько-українського кордону фермерами та перевізниками.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив на пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем.
Як розповів Домбровскіс, із головою уряду України він обговорив "ситуацію на українсько-польському кордоні, де ми (Єврокомісія. – Ред.) продовжуємо наші дуже активні зусилля для нормалізації ситуації".
"Завтра я буду у Варшаві, де продовжу відповідні обговорення з польською владою", – анонсував він, не уточнивши подробиць.
У Польщі в лютому фермери розпочали загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.
Аграрні протести в Польщі, як і в інших країнах ЄС, тривають вже кілька тижнів. Вимоги польських фермерів включають відмову від правил "Зеленого курсу" Європейського Союзу, закриття кордонів від напливу агропродовольчої продукції з-за меж ЄС та захист тваринництва в Польщі.
Читайте також репортаж "Європейської правди" з кордону: Як польська влада та протестувальники блокують торгівлю з Україною.