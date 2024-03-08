Вице-президент Еврокомиссии в Варшаве обсудит блокирование границы с Украиной

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, который находится с визитом в Киеве, 9 марта будет в Варшаве, где обсудит проблему блокирования польско-украинской границы фермерами и перевозчиками.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Как рассказал Домбровскис, с главой правительства Украины он обсудил "ситуацию на украинско-польской границе, где мы (Еврокомиссия. – Ред.) продолжаем наши очень активные усилия для нормализации ситуации".

"Завтра я буду в Варшаве, где продолжу соответствующие обсуждения с польскими властями", – анонсировал он, не уточнив подробностей.

В Польше в феврале фермеры начали общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и дорог.

Аграрные протесты в Польше, как и в других странах ЕС, продолжаются уже несколько недель. Требования польских фермеров включают отказ от правил "Зеленого курса" Европейского Союза, закрытие границ от наплыва агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС и защиту животноводства в Польше.

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