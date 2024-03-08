Невістка Трампа стала співголовою найвпливовішого органу республіканців у США

Національний комітет Республіканської партії США, який є ключовим адміністративним органом політсили, 8 березня очікувано обрав нове керівництво, лояльне до майбутнього кандидата на президентських виборах Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Новим головою Нацкомітету республіканців став партієць зі штату Північна Кароліна Майкл Вітлі – прихильник теорії про фальсифікацію виборів 2020 року.

Він замінив Ронну Макденіел, кандидатуру якої у 2017 році також підтримував Трамп, але яку трампістське крило партії звинувачувало у провалах на виборах у низці ключових штатів за останні роки.

Заступницею Вітлі обрали Лару Трамп – невістку експрезидента США. Вона, як очікується, зосередиться на зборі коштів та медійному напрямку Республіканської партії.

Зрештою, керівником апарату Національного комітету республіканців став один із двох головних радників кампанії Трампа Кріс Ласівіта, який поєднуватиме ці дві посади в найближчому майбутньому.

Останні кадрові зміни в ключовому органі Республіканської партії знаменують закріплення контролю над нею з боку Дональда Трампа в рік, коли у США відбудуться президентські вибори.

Водночас команда Трампа обіцяє не використовувати комітет для фінансування все більших юридичних витрат політика.

Остання суперниця Дональда Трампа в Республіканській партії Ніккі Гейлі вибула з перегонів в середу, практично забезпечивши експрезиденту номінацію від республіканців.