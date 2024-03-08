Невестка Трампа стала сопредседателем самого влиятельного органа республиканцев в США

Национальный комитет Республиканской партии США, который является ключевым административным органом политсилы, 8 марта ожидаемо избрал новое руководство, лояльное к будущему кандидату на президентских выборах Дональду Трампу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Новым председателем Нацкомитета республиканцев стал партиец из штата Северная Каролина Майкл Уитли – сторонник теории о фальсификации выборов 2020 года.

Он заменил Ронну Макдэниел, кандидатуру которой в 2017 году также поддерживал Трамп, но которую трампистское крыло партии обвиняло в провалах на выборах в ряде ключевых штатов за последние годы.

Заместителем Уитли выбрали Лару Трамп – невестку экс-президента США. Она, как ожидается, сосредоточится на сборе средств и медийном направлении Республиканской партии.

В конце концов, руководителем аппарата Национального комитета республиканцев стал один из двух главных советников кампании Трампа Крис Ласивита, который будет совмещать эти две должности в ближайшем будущем.

Последние кадровые изменения в ключевом органе Республиканской партии знаменуют закрепление контроля над ней со стороны Дональда Трампа в год, когда в США состоятся президентские выборы.

В то же время команда Трампа обещает не использовать комитет для финансирования все больших юридических расходов политика.

Последняя соперница Трампа в Республиканской партии Никки Хейли выбыла из гонки ранее в среду, практически обеспечив экс-президенту номинацию от республиканцев.