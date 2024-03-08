ЗМІ дізнались, що США збільшить кількість дипломатів в Україні

Державний департамент США планує відрядити 30-40 додаткових працівників до посольства в Україні та послабити їхні обмеження на пересування, запроваджені з міркувань безпеки після повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Foreign Policy.

Конгрес США понад рік вимагав від Білого дому збільшити дипломатичну присутність в Україні через значний обсяг роботи – від нагляду за американською допомогою до організації візитів офіційних осіб.

До того ж, американські дипломати, присутні в Україні, наразі можуть вільно пересуватись лише Києвом, а для виїзду за його межі повинні отримувати згоду Ради з національної безпеки Білого дому. Цей механізм з’явився у 2012 році після нападу на консульство США в Лівії, в результаті якого загинули чотири людини.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну у посольстві США в Києві працювали близько 800 людей, більшість – місцеві працівники. Нині персонал посольства налічує від 100 до 200 дипломатів і військовослужбовців США.

І представники посольства, й законодавці скаржились Білому дому на те, що в них не вистачає ресурсів і можливостей для необхідної роботи, включно з допомогою Україні.

Зокрема, обмеження на пересування не дозволяють фахівцям-підрядникам посольства США виїжджати на лінію фронту, щоб допомогти відремонтувати американську техніку (українські фахівці в деяких випадках не можуть цього робити через ризик порушення права інтелектуальної власності).

Коли саме набудуть чинності рішення Білого дому, Foreign Policy не уточнює. Про збільшення персоналу посольства в Києві законодавці дізнались у лютому.

Нагадаємо, наприкінці листопада Міністерство оборони й посольство США в Києві підписали нову концепцію відстеження американської військової допомоги, яку отримує Україна.