Німці розділились у ставленні до політики Шольца щодо України

Думки щодо політики федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца стосовно України серед німецьких громадян розділилися.

Про це свідчить опитування ZDF-Politbarometer дослідницької групи Forschungsgruppe Wahlen, повідомляє "Європейська правда".

Політикою Шольца щодо України задоволені 45% респондентів, причому цю оцінку поділяє більшість прихильників його рідної Соціал-демократичної партії, "Зелених", Вільної демократичної партії та "Лівих".

Водночас, на думку 46%, Шольц погано справляється зі своїми обов'язками у питанні України.

У тому ж опитуванні більшість громадян Німеччини висловились проти надання Україні крилатих ракет Taurus (59% проти 34%) і незадовільно оцінили роботу канцлера в цілому (62% проти 33%).

Опитування Forschungsgruppe Wahlen охопило 1260 людей із правом голосу в Німеччині протягом 5-7 березня.

Нагадаємо, нещодавно росіяни опублікували перехоплені переговори топ-представників ВПС Німеччини щодо Taurus, намагаючись зірвати поставки зброї.

Дивіться також інтерв’ю "ЄП" з нардепом Єгором Чернєвим з комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, у якому викладено все про Taurus та відмазки Шольца.