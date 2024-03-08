Немцы разделились в отношении к политике Шольца в отношении Украины

Мнения относительно политики федерального канцлера Германии Олафа Шольца в отношении Украины среди немецких граждан разделились.

Об этом свидетельствует опрос ZDF-Politbarometer исследовательской группы Forschungsgruppe Wahlen, сообщает "Европейская правда".

Политикой Шольца в отношении Украины довольны 45% респондентов, причем эту оценку разделяет большинство сторонников его родной Социал-демократической партии, "Зеленых", Свободной демократической партии и "Левых".

В то же время, по мнению 46%, Шольц плохо справляется со своими обязанностями в вопросе Украины.

В том же опросе большинство граждан Германии высказались против предоставления Украине крылатых ракет Taurus (59% против 34%) и неудовлетворительно оценили работу канцлера в целом (62% против 33%).

Опрос Forschungsgruppe Wahlen охватил 1260 человек с правом голоса в Германии в течение 5-7 марта.

Напомним, недавно россияне опубликовали перехваченные переговоры топ-представителей ВВС Германии по Taurus, пытаясь сорвать поставки оружия.

Смотрите также интервью "ЕП" с нардепом Егором Черневым из комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, в котором изложено все о Taurus и отмазках Шольца.