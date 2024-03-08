В Австрии разгорелся скандал из-за редкой рыбы, которую пожарили в эфире телеканала

Австрийскому телеканалу ORF пришлось извиняться за то, что в одной из его передач приготовили блюдо рыбой, которая в стране занесена в Красную книгу из-за вымирания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В программе 27 февраля ресторатор Роланд Лукеш приготовил равиоли с рыбным фаршем из einbrennte Hund, что по-австрийски означает рыбные котлеты с маринованным картофелем в сливках.

Для ее приготовления шеф-повар использовал Frauennerfling (плотву дунайскую) – рыбу, которая в Австрии занесена в Красную книгу видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Frauennerfling

Это вызвало громкое возмущение среди профессиональных рыбаков. Рыболовное объединение земли Нижняя Австрия, в которой снимали передачу, на следующий же день обратилось в редакцию ORF с требованием объяснить ситуацию, а на рыбака, который выловил плотву, подали жалобу за нарушение закона.

"В Нижней Австрии Frauennerfling охраняется уже 20 лет, и это также подчеркивается во время обучения. Мы хотели, чтобы было сделано разъяснение, чтобы этот вид рыбы больше не находился под угрозой из-за дезинформации", – пояснил руководитель объединения Грегор Гравогл.

Сам Лукеш в интервью Spiegel объяснил, как возникла ошибка: рыбак, который ловил рыбу, перепутал разрешение на вылов Frauennerfling и Nerfling (вязь).

Ранее на этой неделе в ORF публично извинились за ситуацию и отметили, что она произошла из-за человеческой ошибки. А 8 марта – анонсировали спецвыпуск передачи, где с Роландом Лукешем еще раз объяснят, что произошло.

Как отмечает Spiegel, инцидент вызвал значительный резонанс в австрийских и немецких СМИ.

Напомним, в 2019 году перед Сочельником в чешском селе Горни произошла курьезная авария с участием рождественского карпа, в результате которой пострадавшую водительницу пришлось забирать с места происшествия вертолетом.