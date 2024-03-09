Конгрес США схвалив пакет витрат для запобігання шатдауну

Сенат США уникнув часткового закриття уряду, схваливши законодавство про витрати для кількох державних установ всього за кілька годин до закінчення поточного фінансування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Сенат проголосував 75 голосами проти 22 за пакет видатків у розмірі 467,5 млрд доларів, який фінансуватиме сільське господарство, транспорт, житлове будівництво, енергетику, ветеранів та інші програми до кінця фінансового року 30 вересня.

Тепер законопроєкт направляється на підпис президенту Сполучених Штатів Джо Байдену.

Втім, Конгрес ще має домовитися про набагато більше законодавство про витрати, що охоплює військовий сектор, національну безпеку, охорону здоров'я та інші послуги. Фінансування цих програм закінчується 22 березня.

Разом ці два пакети коштуватимуть 1,66 трильйона доларів. Ультраправі республіканці наполягали на більшому скороченні витрат, щоб стримати державний борг у 34,5 трильйона доларів.

Раніше пакет із шести законопроєктів про витрати для запобігання шатдауну схвалила Палата представників США, після чого і направила його до Сенату.

Перед цим спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Повідомляли, що у Конгресі США вже цього тижня може початися збір підписів за те, щоб поставити законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам на голосування в Палаті представників в обхід спікера Майка Джонсона.

За даними CNN, Джонсон зірвав двопартійний пакет підтримки України, запропонований Сенатом, але залишив двері відкритими для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги, що включає обмеження на кордоні з Мексикою.