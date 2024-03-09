Конгресс США одобрил пакет расходов для предотвращения шатдауна

Сенат США избежал частичного закрытия правительства, одобрив законодательство о расходах для нескольких государственных учреждений всего за несколько часов до окончания текущего финансирования.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Сенат проголосовал 75 голосами против 22 за пакет расходов в размере 467,5 млрд долларов, который будет финансировать сельское хозяйство, транспорт, жилищное строительство, энергетику, ветеранов и другие программы до конца финансового года 30 сентября.

Теперь законопроект направляется на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

Впрочем, Конгресс еще должен договориться о гораздо большем законодательстве о расходах, охватывающем военный сектор, национальную безопасность, здравоохранение и другие услуги. Финансирование этих программ заканчивается 22 марта.

Вместе эти два пакета будут стоить 1,66 триллиона долларов. Ультраправые республиканцы настаивали на большем сокращении расходов, чтобы сдержать государственный долг в 34,5 триллиона долларов.

Ранее пакет из шести законопроектов о расходах для предотвращения шатдауна одобрила Палата представителей США, после чего и направила его в Сенат.

Перед этим спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

Сообщалось, что в Конгрессе США уже на этой неделе может начаться сбор подписей за то, чтобы поставить законопроект о помощи Украине и другим партнерам на голосование в Палате представителей в обход спикера Майка Джонсона.

По данным CNN, Джонсон сорвал двухпартийный пакет поддержки Украины, предложенный Сенатом, но оставил двери открытыми для нового двухпартийного пакета внешней помощи, включающего ограничения на границе с Мексикой.