В Берлине машина наехала на пешеходов: пострадали мать с ребенком

В немецкой столице Берлине машина наехала на пешеходов, в результате чего тяжелые травмы получила мать с ребенком

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

И мать, и ребенок сейчас находятся в реанимации. Их состояние оценивается как критическое.

Bild

По предварительной информации, автомобиль врезался прямо в женщину, которая везла ребенка в коляске.

Сообщается, что водитель автомобиля также получил серьезные травмы.

Полиция больше не предоставила никаких подробностей. Движение на улице, где произошло ДТП, перекрыто.

Напомним, в прошлую пятницу на площади Родла в городе Щецин на северо-западе Польши легковой автомобиль въехал в группу людей. Тогда сообщалось о 20 пострадавших.

Вскоре стало известно, что в результате наезда автомобиля в толпу в польском городе Щецин пострадали шестеро граждан Украины.