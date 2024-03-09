Байден розкритикував зустріч Орбана з Трампом

Президент США Джо Байден розкритикував зустріч свого суперника на виборах Дональда Трампа з угорським прем’єром Віктором Орбаном.

Заяву Байдена наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент заявив, що очільник угорського уряду "шукає диктатури".

"Ви знаєте, з ким він (Трамп – ред.) зустрічається сьогодні в Мар-а-Лаго? З Орбаном з Угорщини, який чітко заявив, що не вважає, що демократія працює, і шукає диктатури", – сказав Байден своїм прихильникам на передвиборчому мітингу.

Він додав, що бачить майбутнє, "в якому ми захищаємо демократію, а не применшуємо її".

Орбан провів зустріч з Трампом в американському штаті Флорида. Вони обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни".

Після зустрічі Орбан вкотре розхвалив Трампа, заявивши, що якби той повернувся до влади, "світ став би кращим".