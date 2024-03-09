Байден раскритиковал встречу Орбана с Трампом

Президент США Джо Байден раскритиковал встречу своего соперника на выборах Дональда Трампа с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Заявление Байдена приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Американский президент заявил, что глава венгерского правительства "ищет диктатуры".

"Вы знаете, с кем он (Трамп – ред.) встречается сегодня в Мар-а-Лаго? С Орбаном из Венгрии, который четко заявил, что не считает, что демократия работает, и ищет диктатуры", – сказал Байден своим сторонникам на предвыборном митинге.

Он добавил, что видит будущее, "в котором мы защищаем демократию, а не преуменьшаем ее".

Орбан провел встречу с Трампом в американском штате Флорида. Они обсудили "широкий круг вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в частности первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны".

После встречи Орбан в очередной раз расхвалил Трампа, заявив, что если бы тот вернулся к власти, "мир стал бы лучше".