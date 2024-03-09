Фермеры анонсировали новые масштабные протесты по всей Польше

Польские фермеры объявили о проведении общенациональной акции протеста, которая состоится 20 марта.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

Один из представителей фермеров Томаш Обшанский заявил, что во время протестов будут заблокированы города и дороги.

"Это будет еще сильнее, чем раньше. У фермеров очень большая проблема, потому что нет никакой государственной поддержки, хотя премьер-министр делает все, что может. Мы остались ни с чем", – сказал он.

Как известно, премьер-министр Польши Дональд Туск провел встречу с польскими протестующими фермерами, однако переговоры не привели к достижению какого-либо соглашения.

В Польше в феврале фермеры начали общенациональные протесты, блокируя пограничные пункты пропуска с Украиной и нарушая работу портов и дорог.

Читайте также: Украинский монолог: почему правительственный план разблокирования границы не заинтересовал Польшу.