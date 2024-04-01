У Молдові стартували навчання за участі військових зі США та Румунії
На полігонах Національної армії Молдови 1 квітня стартують міжнародні навчання "JCET 2024" (Joint Combined Exchange Training) за участі військових з Румунії та США.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у Telegram-каналі Національної армії Молдови.
Згідно з планом підготовки Національної армії Молдови, навчання триватимуть до 19 квітня. Тренування відбуватимуться в навчальних центрах і на полігонах молдовської армії. Військові стрибатимуть із парашутом, братимуть участь у польових навчаннях і в навчальних стрільбах у денний і нічний час.
В Національній армії зазначили, що цього року в навчаннях також візьмуть участь співробітники Служби державного захисту і безпеки та загін спеціального призначення "Pantera".
"Метою навчань є спільна підготовка та обмін досвідом між молдовськими, румунськими та американськими спецпризначенцями, а також підвищення рівня оперативної сумісності між контингентами, які беруть участь у заходах", – підкреслили у відомстві.
Також армія попередила, що найближчими днями дорогами країни пересуватиметься військова техніка, залучена в цих навчаннях.
Нагадаємо, король Нідерландів Віллем-Александр у березні відвідав полігон у Великій Британії і поспілкувався з українськими військовими, які проходять там підготовку в межах операції "Інтерфлекс".
А румунський президент Клаус Йоганніс дав згоду на перевезення територією Румунії деякої зброї для України та на навчання українських пілотів на F-16 у навчальному центрі на території країни.