В Молдове стартовали учения с участием военных из США и Румынии

На полигонах Национальной армии Молдовы 1 апреля стартуют международные учения JCET 2024 (Joint Combined Exchange Training) с участием военных из Румынии и США.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в Telegram-канале Национальной армии Молдовы.

Согласно плану подготовки Национальной армии Молдовы, учения продлятся до 19 апреля. Тренировки будут проходить в учебных центрах и на полигонах молдавской армии. Военные будут прыгать с парашютом, участвовать в полевых учениях и в учебных стрельбах в дневное и ночное время.

В Национальной армии отметили, что в этом году в учениях также примут участие сотрудники Службы государственной защиты и безопасности и отряд специального назначения Pantera.

"Целью учений является совместная подготовка и обмен опытом между молдавскими, румынскими и американскими спецназовцами, а также повышение уровня оперативной совместимости между контингентами, участвующими в мероприятиях", – подчеркнули в ведомстве.

Также армия предупредила, что в ближайшие дни по дорогам страны будет передвигаться военная техника, задействованная в этих учениях.

Напомним, король Нидерландов Виллем-Александр в марте посетил полигон в Великобритании и пообщался с украинскими военными, которые проходят там подготовку в рамках операции "Интерфлекс".

А румынский президент Клаус Йоханнис дал согласие на перевозку по территории Румынии некоторого оружия для Украины и на обучение украинских пилотов на F-16 в учебном центре на территории страны.