Глава Rheinmetall вважає, що Європа може лишитися без допомоги США у разі великої війни

Голова німецької збройової компанії Rheinmetall Армін Паппергер вважає, що у разі великого військового конфлікту Європа може лишитися сама, в той час як США зосередяться на Азії.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Financial Times.

Паппергер відзначив, що США більше зосереджені на Азійсько-Тихоокеанському регіоні, ніж на Європі.

"Якщо дуже ризикована ситуація в регіоні призведе до повномасштабного збройного конфлікту, США зосередяться на Азії, і тоді Європа залишиться зовсім одна", – вважає Паппергер.

Протягом останніх десятиліть європейські лідери вважали само собою зрозумілим, що США прийдуть на допомогу континенту в разі військової загрози, але "цього більше не станеться", сказав Паппергер.

За його словами, якщо Дональд Трамп стане президентом США, "тиск на Німеччину буде більшим", але перегони за відновлення військової могутності країни триватимуть незалежно від того, хто опиниться в Білому домі.

Оборонний потенціал США зіткнувся з власними проблемами, серед яких Паппергер виділив зростаючу політичну поляризацію. "Великим завданням для наступного президента США буде зближення двох партій. Погано, коли найбільша економіка світу – і найбільша оборонна потуга – є розколотою нацією", – сказав він.

Керівник Rheinmetall також закликав європейські країни створювати великі спеціалізовані збройові угруповання, щоб конкурувати з американськими суперниками.

Паппергер наголосив, що якщо Європа хоче тіснішої оборонної співпраці, то країнам необхідно спеціалізуватися на певних військових технологіях.

Нагадаємо, майбутній ймовірний кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що США "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни "гратимуть чесно".

В лютому Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.

Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу.

Генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.