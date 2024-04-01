Майже половина латвійців вважає, що ЄС потребує власної армії

У Латвії 48% респондентів згодні з тим, що Європейський Союз повинен створити власну армію.

Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією SKDS на замовлення Delfi, передає "Європейська правда".

Під час опитування 17% респондентів підтвердили необхідність створення армії Євросоюзу, в той час як 31% вважає, що вона скоріше потрібна.

18% респондентів не змогли відповісти на питання, чи повинен ЄС створювати власну армію, тоді як 21% заявили, що це скоріше не потрібно, а 12% – що це точно не потрібно.

Згідно з вибором респондентів на виборах до Європейського парламенту, найбільшу підтримку створенню армії ЄС висловили прихильники "Зеленого і селянського союзу" (ZZS) – 88% підтримують ідею створення армії, і лише 9% відповіли негативно, тоді як 4% респондентів було важко відповісти.

Опитування проводилося з 18 по 21 березня, в ньому взяли участь 1 505 громадян Латвії віком від 18 років.

На початку березня Єврокомісія представила оборонно-промислову стратегію, яка має на меті створити в ЄС "економіку, готову до війни", і забезпечити, щоб до 2030 року 50% закупівель ЄС становило європейське обладнання.

У Єврокомісії не вказали, звідки залучатимуть додаткові кошти для втілення стратегії, передбачивши лише 1,5 мільярда євро в Європейському оборонному фонді та окремі пропозиції на кшталт використання прибутків, отриманих від заморожених активів РФ.

Нагадаємо, у ЄС обговорюють ідею про створення окремої посади єврокомісара з оборонних питань.