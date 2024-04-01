Почти половина латвийцев считают, что ЕС нужна собственная армия

В Латвии 48% респондентов согласны с тем, что Европейский Союз должен создать собственную армию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией SKDS по заказу Delfi, передает "Европейская правда".

Во время опроса 17% респондентов подтвердили необходимость создания армии Евросоюза, в то время как 31% опрошенных считают, что она скорее нужна.

18% респондентов затруднились ответить на вопрос, должен ли ЕС создавать собственную армию, тогда как 21% заявили, что это скорее не нужно, а 12% – что это точно не нужно.

Согласно выбору респондентов на выборах в Европейский парламент, наибольшую поддержку созданию армии ЕС выразили сторонники "Зеленого и крестьянского союза" (ZZS) – 88% поддерживают идею создания армии, и только 9% ответили отрицательно, тогда как 4% респондентов затруднились ответить.

Опрос проводился с 18 по 21 марта, в нем приняли участие 1 505 граждан Латвии в возрасте от 18 лет.

В начале марта Еврокомиссия представила оборонно-промышленную стратегию, которая имеет целью создать в ЕС "экономику, готовую к войне", и обеспечить, чтобы к 2030 году 50% закупок ЕС составляло европейское оборудование.

В Еврокомиссии не указали, откуда будут привлекать дополнительные средства для воплощения стратегии, предусмотрев лишь 1,5 миллиарда евро в Европейском оборонном фонде и отдельные предложения вроде использования доходов, полученных от замороженных активов РФ.

Напомним, в ЕС обсуждают идею о создании отдельной должности еврокомиссара по оборонным вопросам.