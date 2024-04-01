Греція запускає спеціальну візову програму, щоб послабити напруженість з Туреччиною

На грецькому острові Родос відкрили новий візовий термінал для турецьких туристів в рамках дипломатичних зусиль, спрямованих на послаблення тривалої напруженості між Грецією та Туреччиною.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Віза з обмеженим доступом дозволить турецьким туристам відвідувати 10 грецьких островів. Діятиме така віза до тижня без необхідності подавати заявку на шенгенську візу.

За словами грецьких посадовців, нова віза коштуватиме 60 євро і включатиме перевірку паспорта та зняття відбитків пальців, а відвідувачам не буде дозволено подорожувати до інших країн-членів ЄС.

"Нова система готова, і є великий попит з боку турецьких відвідувачів. Але на сьогодні не було заплановано прибуття жодного судна. Вони прибудуть пізніше цього тижня", – повідомив агентству AP Васіліс Вайяннакіс, голова Портового фонду Родосу.

Всі острови, що беруть участь у програмі, розташовані поблизу турецького узбережжя – це Лесбос, Лімнос, Хіос, Самос, Лерос, Калімнос, Кос, Сімі і Кастеллорізо. Менші острови мають приєднатися до програми в червні.

Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом напруга виливалась у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.

У грудні 2023 року Ердоган приїхав до Греції, що стало його першим таким візитом за шість років. Там турецький і грецький лідери підписали декларацію про дружбу й добросусідство.

Нещодавно прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що планує поїздку до Анкари в травні у відповідь на візит Ердогана для "подолання напруженості" у двосторонніх відносинах.