Греция запускает специальную визовую программу, чтобы ослабить напряженность с Турцией

На греческом острове Родос открыли новый визовый терминал для турецких туристов в рамках дипломатических усилий, направленных на ослабление длительной напряженности между Грецией и Турцией.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Виза с ограниченным доступом позволит турецким туристам посещать 10 греческих островов. Будет действовать такая виза до недели без необходимости подавать заявку на шенгенскую визу.

По словам греческих чиновников, новая виза будет стоить 60 евро и будет включать проверку паспорта и снятие отпечатков пальцев, а посетителям не будет разрешено путешествовать в другие страны-члены ЕС.

"Новая система готова, и есть большой спрос со стороны турецких посетителей. Но на сегодня не было запланировано прибытие ни одного судна. Они прибудут позже на этой неделе", – сообщил агентству AP Василис Вайяннакис, председатель Портового фонда Родоса.

Все острова, участвующие в программе, расположены вблизи турецкого побережья – это Лесбос, Лимнос, Хиос, Самос, Лерос, Калимнос, Кос, Сими и Кастеллоризо. Меньшие острова должны присоединиться к программе в июне.

Между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблемы Кипра, частично оккупированного турецкими силами. Иногда они выливались в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.

В декабре 2023 года Эрдоган приехал в Грецию, что стало его первым таким визитом за шесть лет. Там турецкий и греческий лидеры подписали декларацию о дружбе и добрососедстве.

Недавно премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что планирует поездку в Анкару в мае в ответ на визит Эрдогана для "преодоления напряженности" в двусторонних отношениях.