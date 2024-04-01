Десять департаментов Франции предупредили об угрозе наводнений

Для десяти департаментов Франции объявили красный или оранжевый уровень предупреждения из-за угрозы наводнений.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Регионы, которым угрожают подтопления, расположенные на крайнем юге, в центре и на западе страны.

Красное предупреждение метеослужба объявила для центральных департаментов Кот-д'Ор и Ионн из-за стремительного повышения воды в реке Армансон, протекающей через эти территории.

Река уже начала выходить из берегов в ночь на понедельник, а с вечера в нескольких местах подтопления угрожают стать более масштабными. Уровень воды, которого Армансон достигла днем в понедельник, уже превысил показатели наводнения 2013 года, спрогнозировать максимальное поднятие воды пока сложно.

Еще восемь департаментов – с оранжевым кодом предупреждения, один из них – Эндр и Луара – ранее был "красным". В субботу на территории этого департамента эвакуировали более 560 человек.

В январе этого года отдельные регионы Франции и Германии также пострадали от наводнений, для реагирования на стихийное бедствие активировали Механизм гражданской защиты ЕС.

Напомним, на юге Польши в воскресенье и понедельник прошел сильный ураган, падение деревьев привело к гибели 5 человек.