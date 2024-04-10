Британия не планирует приостанавливать продажу оружия Израилю

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Соединенное Королевство не планирует ограничивать продажу оружия Израилю британскими компаниями из-за противоречивости операции в секторе Газы.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

"Последние оценки оставляют нашу позицию по экспортным лицензиям неизменной. Это соответствует советам, которые получил я и другие министры. Но мы, как и всегда, периодически будем пересматривать позицию", – прокомментировал вопрос Кэмерон во время визита в США.

Кэмерон добавил, что Лондон серьезно обеспокоен ситуацией с доступом гуманитарной помощи в сектор Газы.

В последнее время на премьера Риши Сунака усиливается давление относительно продажи британского оружия в Израиль, учитывая гуманитарную ситуацию в секторе Газы и появление в международных судах исков, где действия Израиля называют геноцидом.

В частности, более 600 юристов и несколько бывших судей присоединились к открытому призыву к правительству приостановить продажу оружия Израилю, чтобы не допустить того, что Соединенное Королевство станет соучастником геноцида.

Подобные призывы прозвучали и от некоторых оппозиционных политиков.

Напомним, президент США Джо Байден назвал подход Израиля к ведению операции против ХАМАС "ошибкой" и отметил, что ожидает улучшения возможностей для доступа гуманитарной помощи в сектор Газы.

Ранее в Госдепе отметили положительные сдвиги в действиях Израиля для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы после общения лидеров США и Израиля на прошлой неделе.