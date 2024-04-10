Греція звинуватила Туреччину в "політизації" питань довкілля

Греція в середу підтвердила свою прихильність до захисту своїх суверенних прав, звинувативши Туреччину в спробі "політизувати" питання збереження довкілля.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Цей крок у формі заяви грецького Міністерства закордонних справ послідував за критикою з боку Анкари планів Афін створити новий морський парк в Егейському морі, що ставить під сумнів суверенітет Греції над островами в цьому регіоні.

"Заява МЗС Туреччини політизує суто екологічне питання. Уряди повинні бути чутливими до універсальної проблеми захисту навколишнього середовища, а не експлуатувати її для створення вражень", – заявили в Міністерстві закордонних справ.

"Уряд Греції буде наполегливо відстоювати суверенітет і суверенні права країни в рамках зовнішньополітичних принципів", – йдеться в заяві.

"Відповідно до міжнародного права, особливо Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права, підписантом якої є Греція, практика трансакційної дипломатії і використання гібридних методів для отримання геополітичних переваг несумісні з грецькою зовнішньою політикою", – підсумували у відомстві.

Минулого тижня стало відомо, що Греція готується оголосити про створення двох нових морських парків – в Іонічному та Егейському морях – напередодні 9-ї конференції "Наш океан" в Греції (15-17 квітня).

Перший охоплюватиме 11 груп безлюдних островів та острівців на захід від острова Мілос до Нісіросу, відомих як "грецькі Галапагоси" через їхнє багате біорізноманіття. Другий охоплюватиме територію, що починається на північ від Кефалонії і закінчується в Кітері і Антикітері.

У своїй заяві у вівторок Міністерство закордонних справ Туреччини заявило: "Ми рекомендуємо Греції не включати невирішені питання Егейського моря, а також питання про статус деяких островів, острівців і скель, суверенітет над якими не був переданий Греції міжнародними договорами, в рамки свого власного порядку денного".

"Ми не погодимося з доконаним фактом, який Греція може створити на географічних об'єктах, статус яких є спірним", – йдеться в заяві.

"Ми також хотіли б порадити третім сторонам, включаючи ЄС, не ставати інструментом для політично вмотивованих спроб Греції щодо екологічних програм", – йдеться в заяві.

Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом напруга виливалась у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.

У грудні 2023 року Ердоган приїхав до Греції, що стало його першим таким візитом за шість років. Там турецький і грецький лідери підписали декларацію про дружбу й добросусідство.

Нещодавно прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що планує поїздку до Анкари в травні у відповідь на візит Ердогана для "подолання напруженості" у двосторонніх відносинах.