Греция обвинила Турцию в "политизации" вопросов окружающей среды

Греция в среду подтвердила свою приверженность защите своих суверенных прав, обвинив Турцию в попытке "политизировать" вопрос сохранения окружающей среды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Этот шаг в форме заявления греческого Министерства иностранных дел последовал за критикой со стороны Анкары планов Афин создать новый морской парк в Эгейском море, что ставит под сомнение суверенитет Греции над островами в этом регионе.

"Заявление МИД Турции политизирует чисто экологический вопрос. Правительства должны быть чувствительными к универсальной проблеме защиты окружающей среды, а не эксплуатировать ее для создания впечатлений", – заявили в Министерстве иностранных дел.

"Правительство Греции будет настойчиво отстаивать суверенитет и суверенные права страны в рамках внешнеполитических принципов", – говорится в заявлении.

"В соответствии с международным правом, особенно Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву, подписантом которой является Греция, практика трансакционной дипломатии и использование гибридных методов для получения геополитических преимуществ несовместимы с греческой внешней политикой", – подытожили в ведомстве.

На прошлой неделе стало известно, что Греция готовится объявить о создании двух новых морских парков – в Ионическом и Эгейском морях – накануне 9-й конференции "Наш океан" в Греции (15-17 апреля).

Первый будет охватывать 11 групп необитаемых островов и островков к западу от острова Милос до Нисироса, известных как "греческие Галапагосы" благодаря их богатому биоразнообразию. Второй будет охватывать территорию, начинающуюся к северу от Кефалонии и заканчивающуюся в Китери и Антикитери.

В своем заявлении во вторник Министерство иностранных дел Турции заявило: "Мы рекомендуем Греции не включать нерешенные вопросы Эгейского моря, а также вопрос о статусе некоторых островов, островков и скал, суверенитет над которыми не был передан Греции международными договорами, в рамки своей собственной повестки дня".

"Мы не согласимся со свершившимся фактом, который Греция может создать на географических объектах, статус которых является спорным", – говорится в заявлении.

"Мы также хотели бы посоветовать третьим сторонам, включая ЕС, не становиться инструментом для политически мотивированных попыток Греции в отношении экологических программ", – говорится в заявлении.

Между странами, которые обе являются членами НАТО, в последние годы неоднократно вспыхивала напряженность из-за территориальных споров в Средиземноморье и проблемы Кипра, частично оккупированного турецкими силами. Иногда напряжение выливалось в конкретные угрозы Афинам со стороны Анкары.

В декабре 2023 года Эрдоган приехал в Грецию, что стало его первым таким визитом за шесть лет. Там турецкий и греческий лидеры подписали декларацию о дружбе и добрососедстве.

Недавно премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что планирует поездку в Анкару в мае в ответ на визит Эрдогана для "преодоления напряженности".