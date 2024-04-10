У Франції після погроз ІДІЛ посилили безпеку на стадіоні перед великим футбольним матчем

Французька поліція посилила заходи безпеки навколо стадіону Парк де Пренс у Парижі, де Парі Сен-Жермен (ПСЖ) прийматиме у середу Барселону в матчі Ліги чемпіонів, після загрози теракту з боку угруповання "Ісламської держави" (ІДІЛ).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У середу на стадіоні "Парк де Пренс" поліція почала евакуйовувати припарковані автомобілі та встановлювати бетонні блоки, а діями правоохоронців керували старші офіцери.

За даними групи Site Intelligence, яка відстежує публікації ісламських бойовиків, ІДІЛ опублікував пост із закликом до підписників відтворити напад на арени Стад де Франс в передмісті Парижа в листопаді 2015 року, опублікувавши зображення стадіону Парк де Пренс.

На іншому зображенні, яке побачила Site Intelligence, містився заклик до бойовиків використовувати безпілотники для атак на стадіони.

Днями активного члена терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) затримали в римському аеропорту Ф'юмічіно – Міжнародному аеропорту імені Леонардо да Вінчі, який є найбільшим в Італії.

Після нещодавнього теракту під Москвою на Заході акцентували на тому, що загроза терактів від терористичного угруповання ІДІЛ зберігається. Про це заявив, зокрема держсекретар США Ентоні Блінкен.

У Франції після теракту у Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в концертній залі Crocus City Hall, здійснила кілька спроб атак на території Франції.