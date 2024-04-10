Во Франции после угроз ИГИЛ усилили безопасность на стадионе перед большим футбольным матчем
Французская полиция после угрозы теракта со стороны группировки "Исламского государства" (ИГИЛ) усилила меры безопасности вокруг стадиона Парк де Пренс в Париже, где местный футбольный клуб Пари Сен-Жермен (ПСЖ) будет принимать в среду Барселону в матче Лиги чемпионов.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.
В среду на стадионе Парк де Пренс полиция начала эвакуировать припаркованные автомобили и устанавливать бетонные блоки, а действиями правоохранителей руководили старшие офицеры.
По данным группы Site Intelligence, которая отслеживает публикации исламских боевиков, ИГИЛ опубликовал пост с призывом к подписчикам воспроизвести нападение на арену Стад де Франс в пригороде Парижа в ноябре 2015 года, опубликовав изображение стадиона Парк де Пренс.
На другом изображении, которое увидела Site Intelligence, содержался призыв к боевикам использовать беспилотники для атак на стадионы.
На днях активного члена террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) задержали в римском аэропорту Фьюмичино – Международном аэропорту имени Леонардо да Винчи, который является крупнейшим в Италии.
После недавнего теракта под Москвой на Западе акцентировали внимание на том, что угроза терактов от террористической группировки ИГИЛ сохраняется. Об этом заявил, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен.
Во Франции после теракта в России было объявлено о повышении уровня террористической угрозы до максимального.
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что филиал группировки "Исламское государство", взявший ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall, предпринял несколько попыток атак на территории Франции.