У найбільшому аеропорту Італії затримали члена ІДІЛ

Активного члена терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) затримали в понеділок в римському аеропорту Ф'юмічіно – Міжнародному аеропорту імені Леонардо да Вінчі, який є найбільшим в Італії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило італійське агентство ANSA.

Затриманий – 32-річний громадянин Таджикистану. На нього був виданий міжнародний ордер на арешт за те, що він приєднався до лав "Ісламської держави" та поїхав до Сирії воювати у 2014 році, повідомила поліція.

Чоловіка визнали "активним членом терористичної організації ІДІЛ".

фото: ansa

Затриманий мав численні псевдоніми з різними національностями та датами народження, зокрема з Узбекистану, Киргизстану та України. Він приземлився в аеропорту Ф'юмічіно рейсом з Ейндховена об 11:45.

Після нещодавнього теракту під Москвою на Заході акцентували на тому, що загроза терактів від терористичного угруповання ІДІЛ зберігається. Про це заявив, зокрема держсекретар США Ентоні Блінкен.

У Франції після теракту у Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в концертній залі Crocus City Hall, здійснила кілька спроб атак на території Франції.