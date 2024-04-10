В Молдове проходит первая за 10 лет перепись населения, власти просят "проявить ответственность"

Молдова на этой неделе начала общую перепись населения, которая продлится до начала июля и имеет целью обновить данные и исправить недостатки переписи 2014 года.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Анкетирование начали с 8 апреля, продлится оно до 7 июля. Граждан во время него спрашивают подробную информацию, включающую вопросы об идентичности и религиозных убеждениях, образовании, занятости, составе семьи, условиях проживания и прочее. Опросники доступны не только на государственном румынском, но и на языках нацменьшинств.

Предыдущую перепись 2014 года считают неудачной, поскольку она длилась две недели и из-за сжатых сроков не успели опросить около 20% домохозяйств. Поэтому на этот раз основные сроки опроса составляют два месяца и еще один месяц запланировали как резервный. Переписчики будут приходить по адресу пять раз, если не сразу застали хозяев дома, и смогут принимать информацию об отсутствующем человеке также от членов семьи, проживающих по тому же адресу.

В среду премьер Дорин Речан отреагировал на критику опроса, начатую оппозиционными политиками, и призвал всех ответственно отнестись к процессу.

От оппозиции неоднократно звучала критика относительно опроса. Так, бывший премьер Ион Кику заявил, что власть должна "объяснить смысл и актуальность" некоторых вопросов в анкете, заявив, что иначе "объективность ответов граждан, а с тем и значение переписи будет стремиться к нулю".

По законодательству Молдовы, участие в переписи является гражданской обязанностью, а за отказ предоставлять информацию или предоставление неполной и ложной информации могут применяться штрафы от тысячи до 2,5 тысяч леев (от около 2200 до 5500 гривен).

Напомним, на осень в Молдове планируют референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС. Опросы свидетельствуют, что мнения в обществе о необходимости такого референдума разделились почти пополам.

В Косово также начали первую с 2011 года перепись, партия косовских сербов собирается бойкотировать ее.