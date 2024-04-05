Косово розпочало перепис населення з опитуванням сербської меншини

Уряд Косова у п'ятницю розпочав перший з 2011 року загальнонаціональний перепис населення, який включає опитування етнічної сербської меншини на тлі напруженості у відносинах з Белградом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Агентство статистики проводить перепис населення вартістю 12 мільйонів євро, який спочатку планували провести 2021 року, але відклали через пандемію коронавірусу.

Як зазначає відомство, близько 4400 людей проведуть особисті інтерв'ю з 5 квітня по 17 травня, щоб охопити демографічні та соціально-економічні показники, які "зроблять Косово на крок ближчим до інтеграції в Євросоюз".

У 2011 році в Косові було зареєстровано 1,74 мільйона жителів, з яких майже 1,5% – етнічні серби.

Прем'єр-міністр Альбін Курті закликав сербську меншину в середу взяти участь у переписі.

"Коли ми плануємо субсидії, інвестиції, роботу, освіту... систему охорони здоров'я, ми повинні враховувати стан населення для формування бюджету", – сказав він.

Опитування фінансують уряд, статистичне управління ЄС Євростат, організації ООН та Світовий банк.

Перепис населення має підрахувати кількість людей, які проживають в країні, сімейних домогосподарств, їхню освіту та зайнятість, а також кількість місцевих жителів, що проживають за кордоном.

Респондентів також запитають про збитки, яких вони зазнали під час війни 1998-1999 років, та чи є в них родичі, які загинули або були закатовані в той час.

Раніше політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи рекомендував запросити Косово до членства в організації, що відкриває шлях до голосування за відповідне рішення на сесії ПАРЄ.

Проти вступу Косова до Ради Європи категорично виступає Сербія. Її президент Александар Вучич нещодавно допустив вихід країни з РЄ, якщо це станеться.

Для Сербії, яка не визнає незалежності Косова, його членство в міжнародних організаціях є вкрай чутливим питанням. Більше про це – у відео "ЄвроПравди".