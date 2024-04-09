Партія косовських сербів знову бойкотуватиме місцеві вибори і перепис

Політична партія косовських сербів, до якої донедавна входив Мілан Радоїчич, який керував "терористичною атакою" в країні 24 вересня, оголосила, що не братиме участі в процесі підготовки до нових виборів у чотирьох регіонах з сербською більшістю або в переписі населення, що викликало розчарування з боку ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Сербський список" був частиною політичного життя Косова, зокрема мав представництво в парламенті, доки депутати масово не пішли у відставку в грудні 2022 року. Це спричинило нові вибори в північних муніципалітетах з більшістю сербів, які вони також вирішили бойкотувати.

Переможці виборів, переважно етнічні албанці, не були допущені до своїх муніципальних будівель партією та місцевими сербами, які влаштували масові протести. Ці протести переросли в насильство, в результаті якого постраждали журналісти, громадяни і військовослужбовці сил НАТО KFOR.

Європейський Союз закликав Косово провести нові вибори в регіоні, вимагаючи від нього деескалації напруженості у відносинах з сербами. Але багато косовських сербів відмовляються визнати декларацію про незалежність Косова від 2008 року і воліють залишатися лояльними до Белграда, який вони вважають законним урядом.

"Вкрай необхідно повернутися до ситуації, коли косовські серби беруть активну участь у місцевому самоврядуванні, поліції та судовій системі на півночі Косова", – йдеться у реакції ЄС.

Минулого літа Косово розпочало процес призначення нових виборів, який розпочався з референдуму, на якому громадяни повинні проголосувати за відставку чинних мерів. Для того, щоб голосування було успішним, щонайменше 50% плюс один голос має бути віддано за відставку мера.

Після завершення процесу результати будуть надіслані президентці Вйосі Османі, яка має призначити вибори протягом 45 днів.

Але "Сербський список" знову заявив, що не братиме участі в цьому процесі, незважаючи на те, що він є частиною процесу, до якого вони закликали. Вони також відмовилися брати участь у переписі населення, який проводиться в країні.

Донедавна віцелідером "Сербського списку" був Мілан Радоїчич, заможна людина, близька до Белграда і президента Александара Вучича. Він взяв на себе відповідальність за організацію нападу 24 вересня, коли група сербських бойовиків застрелила поліцейського, а потім забарикадувалася в монастирі, поки поліція не змусила їх здатися.

Після цього косовська влада знайшла величезний арсенал зброї, який, за словами Приштини, призначався для широкомасштабного нападу на країну.

Радоїчича розшукує Інтерпол, але Белград відмовляється його видавати. Нещодавно косовська влада конфіскувала його майно на півночі країни.

Раніше політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи рекомендував запросити Косово до членства в організації, що відкриває шлях до голосування за відповідне рішення на сесії ПАРЄ.

Проти вступу Косова до Ради Європи категорично виступає Сербія. Її президент Александар Вучич нещодавно допустив вихід країни з РЄ, якщо це станеться.

Для Сербії, яка не визнає незалежності Косова, його членство в міжнародних організаціях є вкрай чутливим питанням. Більше про це – у відео "ЄвроПравди".