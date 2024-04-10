Для підозрюваного в нападі на посольство РФ у Литві вимагають три місяці арешту

Прокурори просять заарештувати на три місяці людину, підозрювану в тому, що кидала пляшки з легкозаймистою рідиною в посольство Росії у Вільнюсі минулими вихідними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт на три місяці, суд оголосить своє рішення о 16:00", – повідомила у середу представниця Генпрокуратури Ріта Стундене.

Громадянин Литви 1974 року народження був затриманий кілька днів тому у зв'язку з двома нападами, вчиненими у вихідні, і вже потрапляв у поле зору поліції.

За даними поліції, в ночі на неділю і понеділок у посольство Росії у Вільнюсі були кинуті пляшки з легкозаймистою рідиною.

У ніч на понеділок пляшка загорілася і пошкодила стіну будівлі.

Наразі проводиться досудове розслідування за фактом пошкодження майна суспільно небезпечним способом.

Нагадаємо, з 2022 року Литва вислала з країни посла Росії та відкликала з Москви свого посла, після чого у Вільнюсі дипмісію РФ очолює тимчасовий повірений.