Для подозреваемого в нападении на посольство РФ в Литве требуют три месяца ареста

Прокуроры просят арестовать на три месяца человека, подозреваемого в том, что он бросал бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в посольство России в Вильнюсе в минувшие выходные.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Прокурор обратился в суд с ходатайством об аресте на три месяца, суд объявит свое решение в 16:00", – сообщила в среду представитель Генпрокуратуры Рита Стундене.

Гражданин Литвы 1974 года рождения был задержан несколько дней назад в связи с двумя атаками, совершенными в выходные, и уже попадал в поле зрения полиции.

По данным полиции, в ночи на воскресенье и понедельник в посольство России в Вильнюсе бросили бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.

В ночь на понедельник бутылка загорелась и повредила стену здания.

Сейчас проводится досудебное расследование по факту повреждения имущества общественно опасным способом.

Напомним, с 2022 года Литва выслала из страны посла России и отозвала из Москвы своего посла, после чего в Вильнюсе дипмиссию РФ возглавляет временный поверенный.