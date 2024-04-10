Європарламент наклав санкції на депутатку з Латвії, підозрювану в співпраці з ФСБ

Європейський парламент запровадив санкції проти депутатки Європарламенту від Латвії Тетяни Жданок, яку звинувачують у співпраці з Федеральною службою безпеки Росії протягом двох десятиліть.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосила президентка Європарламенту Роберта Метсола на початку пленарного засідання органу 10 квітня.

За словами Метсоли, санкції на Жданок накладені на основі рішення консультативної групи з питань кодексу поведінки депутатів Європарламенту та "з огляду на спостереження членів (Європарламенту. – Ред.), яких це рішення стосується".

"Покарання передбачає заборону представляти Європарламент у складі міжпарламентської делегації, форуму чи будь-якого іншого заходу до завершення її чинного мандата, а також скасування щоденного утримання на п’ятиденний період", – додала вона.

Голова Європарламенту зазначила, що Жданок заздалегідь поінформували про покарання, і вона не оскаржила його у визначений строк, а отже, воно набуло чинності.

Наприкінці січня з'явилось спільне розслідування Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee і Expressen, згідно з яким ФСБ РФ завербувала євродепутатку з Латвії Татьяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвии". Розслідувачі стверджують, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів.

Після цього інші латвійські законодавці попередили, що є й інші депутати Європарламенту, які свідомо служать російським інтересам.

Нещодавно Служба державної безпеки Латвії порушила кримінальну справу проти Жданок, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.