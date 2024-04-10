Европарламент наложил санкции на депутата из Латвии, подозреваемую в сотрудничестве с ФСБ

Европейский парламент ввел санкции против депутата Европарламента от Латвии Татьяны Жданок, которую обвиняют в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России в течение двух десятилетий.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявила президент Европарламента Роберта Метсола в начале пленарного заседания органа 10 апреля.

По словам Метсолы, санкции на Жданок наложены на основе решения консультативной группы по вопросам кодекса поведения депутатов Европарламента и "учитывая наблюдения членов (Европарламента. – Ред.), которых это решение касается".

"Наказание предусматривает запрет представлять Европарламент в составе межпарламентской делегации, форума или любого другого мероприятия до завершения ее действующего мандата, а также отмену ежедневного содержания на пятидневный период", – добавила она.

Председатель Европарламента отметила, что Жданок заранее проинформировали о наказании, и она не обжаловала его в установленный срок, а значит, оно вступило в силу.

В конце января появилось совместное расследование Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee и Expressen, согласно которому ФСБ РФ завербовала евродепутата из Латвии Татьяну Жданок, которая представляет партию "Русский союз Латвии". Расследователи утверждают, что Жданок работала с кураторами из Пятой службы ФСБ по меньшей мере с 2004 года и просила у них деньги на проведение мероприятий.

После этого другие латвийские законодатели предупредили, что есть и другие депутаты Европарламента, которые сознательно служат российским интересам.

Недавно Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против Жданок, которую подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.