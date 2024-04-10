Зеленський і президентка Швейцарії хочуть залучити якнайбільше країн до Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президенткою Швейцарії Віолою Амгерд домовилися працювати для залучення якомога більшої кількості країн до участі в інавгураційному Саміті миру.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України, пише "Європейська правда".

В ОПУ зазначили, що президенти України та Швейцарії домовилися провести перший Глобальний саміт миру в червні.

"Володимир Зеленський і Віола Амгерд домовилися продовжувати роботу щодо залучення якомога більшої кількості країн до участі в саміті для напрацювання спільного бачення з практичного досягнення справедливого, стійкого та всеосяжного миру для України", – йдеться у повідомленні.

Саміт стане логічним продовженням роботи з реалізації української "формули миру", зокрема зустрічей на рівні послів понад 80 країн, акредитованих в Україні, а також чотирьох зустрічей радників з питань національної безпеки, які відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та у Давосі, зазначили в ОПУ.

У середу уряд Швейцарії повідомив, що проведе дводенну конференцію високого рівня щодо врегулювання війни в Україні 15 і 16 червня.

Росія заявила, що не братиме участі в переговорах у Швейцарії.

В Офісі президента України заявляють, що Росія, яка порушує всі міжнародні правила та гуманітарні норми, не буде учасницею першого глобального Саміту миру.