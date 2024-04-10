Зеленский и президент Швейцарии хотят привлечь как можно больше стран к Саммиту мира

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Швейцарии Виолой Амхерд договорились работать для привлечения как можно большего количества стран к участию в инаугурационном Саммите мира.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".

В ОПУ отметили, что президенты Украины и Швейцарии договорились провести первый Глобальный саммит мира в июне.

"Владимир Зеленский и Виола Амхерд договорились продолжать работу по привлечению как можно большего количества стран к участию в саммите для выработки общего видения по практическому достижению справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира для Украины", – говорится в сообщении.

Саммит станет логическим продолжением работы по реализации украинской "формулы мира", в частности встреч на уровне послов более 80 стран, аккредитованных в Украине, а также четырех встреч советников по вопросам национальной безопасности, которые состоялись в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, отметили в ОПУ.

В среду правительство Швейцарии сообщило, что проведет двухдневную конференцию высокого уровня по урегулированию войны в Украине 15 и 16 июня.

Россия заявила, что не будут участвовать в переговорах в Швейцарии.

В Офисе президента Украины заявляют, что Россия, которая нарушает все международные правила и гуманитарные нормы, не будет участницей первого глобального Саммита мира.