Эстония зафиксировала рекордный месяц кибератак

В марте в Эстонии было зафиксировано рекордное количество кибератак на сайты государственного сектора балтийской страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

В первый месяц весны подразделение реагирования на инциденты Департамента государственной информационной системы (RIA) зафиксировало 522 серьезных киберинцидента. Это самый высокий показатель за последние несколько лет.

Чаще хакеры использовали фишинговые страницы, которые прежде всего предназначены для кражи данных банковских карт, логинов и паролей.

"В марте мошенничество значительно возросло. Также увеличилось количество вредных перенаправлений, когда хакеры захватывали вебсайт компании или учреждения и вместо этого перенаправляли его пользователей, например, на фишинговую страницу", – констатировали в RIA.

Неисправленные проблемы с безопасностью делают сайты уязвимыми к кибератакам, отметили в RIA.

Напомним, Эстония и еще девять государств 20 декабря запустили Таллиннский механизм для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере.

Таллиннский механизм работает параллельно с IТ-коалицией, которая занимается решением киберпроблем Украины в военной сфере.