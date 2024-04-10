Кишинів прокоментував наміри Гагаузії оголосити "незалежність" у разі об’єднання з Румунією

Молдовський уряд вважає "порожніми обіцянками" та "обманом" заяви башкана (голови) Гагаузії Євгенії Гуцул про проголошення незалежності регіону в разі потенційного об’єднання Молдови з Румунією.

Такий коментар порталу NewsMaker надав речник уряду Молдови Даніел Воде, пише "Європейська правда".

За словами Воде, заяви та дії Гуцул, пов’язані з поїздками до Росії, – це "не що інше, як намір створити інформаційний галас", позаяк керівництво Гагаузії не виконує своїх обіцянок.

"Крім питання законності, є ще й моральний бік питання. І тут треба зазначити, що влада Молдови чітко закликає до єдності. Ми хочемо, щоб люди з усіх районів країни, незалежно від політичних поглядів, були єдині в досягненні мети збереження єдиної, суверенної, незалежної і процвітаючої Молдови для всіх громадян", – додав він.

Як нагадав речник уряду Молдови, що "представники уряду завжди попереджали" про те, що представників Гагаузії можуть використовувати для дестабілізації ситуації в країні.

Під час останнього візиту до Москви Гуцул заявила, що в разі потенційного об’єднання Молдови з Румунією хоче ініціювати вихід зі складу Молдови та готова просити Росію про "захист", якщо цьому перешкоджатимуть.

В американському Інституті вивчення війни вважають висловлювання Гуцул спробою Кремля використати такі проросійські сили у Молдові для дестабілізації, перешкод для руху до ЄС та для виправдання потенційних майбутніх операцій проти Молдови.

На початку квітня прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що є прихильником ідеї об’єднання своєї країни з Молдовою. За його словами, об'єднання країн може відбутися або всередині Євросоюзу, або якимось іншим шляхом, але ініціатива щодо цього має йти від Молдови.