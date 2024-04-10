Молдавское правительство считает "пустыми обещаниями" и "обманом" заявления башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул о провозглашении независимости региона в случае потенциального объединения Молдовы с Румынией.

Такой комментарий порталу NewsMaker предоставил представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ, пишет "Европейская правда".

По словам Водэ, заявления и действия Гуцул, связанные с поездками в Россию, – это "не что иное, как намерение создать информационный шум", поскольку руководство Гагаузии не выполняет своих обещаний.

"Кроме вопроса законности, есть еще и моральная сторона вопроса. И здесь надо отметить, что власти Молдовы четко призывают к единству. Мы хотим, чтобы люди из всех районов страны, независимо от политических взглядов, были едины в достижении цели сохранения единой, суверенной, независимой и процветающей Молдовы для всех граждан", – добавил он.

Как напомнил представитель правительства Молдовы, что "представители правительства всегда предупреждали" о том, что представителей Гагаузии могут использовать для дестабилизации ситуации в стране.

Во время последнего визита в Москву Гуцул заявила, что в случае потенциального объединения Молдовы с Румынией хочет инициировать выход из состава Молдовы и готова просить Россию о "защите", если этому будут препятствовать.

В американском Институте изучения войны считают высказывания Гуцул попыткой Кремля использовать такие пророссийские силы в Молдове для дестабилизации, препятствования движению в ЕС и для оправдания потенциальных будущих операций против Молдовы.

В начале апреля премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что является сторонником идеи объеди нения своей страны с Молдовой. По его словам, объединение стран может произойти либо внутри Евросоюза, либо каким-то другим путем, но инициатива по этому поводу должна исходить от Молдовы.