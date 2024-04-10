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Новий прем’єр Ірландії на другий день роботи поговорив із Зеленським

Новини — Середа, 10 квітня 2024, 19:49 — Олег Павлюк

Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс у свій другий офіційний день роботи, 10 квітня, провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Про це Зеленський повідомив у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Голова держави привітав обрання Гарріса на посаду прем’єра Ірландії та подякував за підтримку України.

Також Зеленський запросив Гарріса взяти участь у Саміті миру у Швейцарії й запропонував почати двосторонні переговори щодо українсько-ірландської угоди про безпеку.

Нагадаємо, парламент Ірландії проголосував за призначення лідера партії "Фіне Гел" Саймона Гарріса прем'єр-міністром напередодні, 9 квітня.

До розмови із Зеленським він повідомив лише про дзвінок із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

У березні тодішній глава уряду Лео Варадкар неочікувано заявив, що залишає посаду лідера "Фіне Гел", а після того, як партія визначиться з наступником, піде і з посади прем'єра. 

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