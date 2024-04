Новий прем’єр Ірландії на другий день роботи поговорив із Зеленським

Прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс у свій другий офіційний день роботи, 10 квітня, провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Про це Зеленський повідомив у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Голова держави привітав обрання Гарріса на посаду прем’єра Ірландії та подякував за підтримку України.

Також Зеленський запросив Гарріса взяти участь у Саміті миру у Швейцарії й запропонував почати двосторонні переговори щодо українсько-ірландської угоди про безпеку.

I spoke with @SimonHarrisTD to congratulate him on his election as Taoiseach and thank Ireland for its unwavering support for Ukraine.



I welcomed Ireland's participation in the implementation of our Peace Formula and invited the Taoiseach to attend the upcoming Global Peace… pic.twitter.com/Cm4hB5uheI